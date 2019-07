Brandstifter dank Zeugen gefasst

Stadthagen Die Aussage eines Zeugen hat die Polizei in Stadthagen im Landkreis Schaumburg zu einem Brandstifter geführt. Der 49-Jährige hatte nach Angaben der Polizei versucht, ein Feuer im Wintergarten eines Wohnhauses zu legen, als der Zeuge ihn entdeckte. Dieser hielt ihn für einen Einbrecher und alarmierte die Polizei, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Weil der Zeuge Namen und Adresse des Brandstifters kannte, konnte die Polizei den 49-Jährigen festnehmen. Am Tatort hatte er Gegenstände angehäuft und angezündet. Die Polizei löschte das Feuer am Dienstag. Der Wintergarten wurde stark beschädigt.