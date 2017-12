Stammesfehden wie im Mittelalter

Betrifft: „Wahlhelfer Rajoy“, Kommentar von Stefanie Dosch, Meinung, 23. Dezember, und „Mariano Rajoys größte Tragödie – Greift jetzt die politische Instabilität auch auf Spaniens Zentralregierung über?“, Hintergrund, 23. Dezember

Jeder selbst ernannte Fürst möchte jetzt in Europa sein eigenes kleines Reich regieren (Katalonien, Schottland und so weiter). So wird es bald wieder, wie im Mittelalter, blutige Stammesfehden geben. Aber am europäischen Futternäpfchen treffen sich dann alle, auch die kleinsten, wieder. Ob das nun wirklich so erstrebenswert ist?

Gaby Schulze

Bad Zwischenahn