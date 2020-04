Stefan Idel neuer Korrespondent

Neuer Korrespondent dieser Zeitung in Hannover ist von heute an Stefan Idel. Er tritt die Nachfolge von Lars Laue an, der das Haus verlassen hat. Stefan Idel stand knapp 15 Jahre an der Spitze der NWZ-Landkreisredaktion, davon drei Jahre als Redaktionsleiter in Ganderkesee. Sein journalistisches Handwerk hat der 58-Jährige beim Westfalen-Blatt in Bielefeld gelernt. Später war er unter anderem am Aufbau einer Tageszeitung in Thüringen beteiligt und zeichnete als Leiter der Bezirksredaktion verantwortlich für die Koordination der Lokalausgaben. Seit 1994 ist Stefan Idel für die Nordwest-Zeitung tätig, zunächst mit einem Schwerpunkt in der bundes- und landespolitischen Berichterstattung. Gerade in der Corona-Krisenbewältigung ist Hannover ein spannendes Pflaster, sagt er.