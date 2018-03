Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist bei seinem Besuch in Portugal als Ehrenmitglied in die Portweinbruderschaft aufgenommen worden. Im Börsenpalast von Porto erhielt er am Freitag die Auszeichnung, die vor ihm schon 46 Staatsoberhäupter und Könige erhalten hatten. Auf Portugiesisch sprach er die ihm vorgetragene Formel nach: „Ich verpflichte mich, meine Hilfe der Bruderschaft zu geben und weiterhin für die Würde des Portweins zu kämpfen.“dpa-BILDER: