Sternsinger bei Merkel – spende von 200 Euro in Bar

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zu mehr Unterstützung für Mädchen und Jungen mit Behinderungen aufgerufen. „Viele Kinder mit Behinderung könnten soviel machen, wenn man ihnen mehr helfen würde“, sagte Merkel am Montag beim Empfang von mehr als 100 Sternsingern aus allen 27 Diözesen im Kanzleramt. Die Sternsingeraktion 2019 steht unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!“. Mit den Spenden werden etwa in Peru Therapien für Kinder mit Behinderung unterstützt. Merkel gab den Mädchen und Jungen eine Barspende von 200 Euro mit auf den Weg. Zusätzlich fließen 7500 Euro für ein Projekt zur Versorgung und Integration von Kindern mit Behinderung in der Amazonasregion in Peru.dpa-BILD: