Sternsinger überbringen Stephan Weil Segenswünsche

Dutzende Sternsinger haben Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag in der Staatskanzlei in Hannover ihre Neujahrs- und Segenswünsche überbracht. Die Sternsinger, die zugleich Spenden für Hilfsprojekte für Kinder in armen Ländern und dem Schwerpunkt Libanon sammeln, machten danach im Landtag Station. Dort wurden sie von Landtagspräsidentin Gabriele Andretta erwartet. Als Heilige Drei Könige verkleidet ziehen zahlreiche Kinder und Jugendliche in diesen Tagen bundesweit von Haus zu Haus. Während der katholischen Sternsingeraktion bringen die Sternsinger den Schriftzug „20+C+M+B+20“ (Christus segne diese Wohnung) an den Häusern an, die sie besuchen.DPA-BILD: