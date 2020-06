Attentat: Keine Anklage im Fall Olof Palme

Stockholm Olof Palme war nicht nur Schwedens langjähriger Regierungschef, sondern auch eine über die Staatsgrenzen hinaus geschätzte sozialdemokratische Ikone. Seine Ermordung auf offener Straße in Stockholm am 28. Februar 1986 versetzte die Welt in Aufruhr. Vor allem aber hinterließ sie eine tiefe Wunde in der Seele der schwedischen Nation.

Nun haben die Ermittler einen längst verstorbenen Mann als mutmaßlichen Mörder benannt. Die Ermittlungen werden eingestellt, weil ein Toter weder verhört noch angeklagt werden kann. Endet damit das nationale Trauma, das die Schweden seit mehr als 34 Jahren mit sich herumtragen?

Experten enttäuscht

„Wir können feststellen, dass das hier eine der weltgrößten Polizeiermittlungen ist, die mit dem Mord an John F. Kennedy und dem Lockerbie-Attentat verglichen wird“, sagte Fahndungsleiter Hans Melander am Mittwoch in Stockholm. Für Schweden war das die größte Untersuchung überhaupt. In der Tat haben die Ermittlungen bis heute riesige Dimensionen erreicht: Im Laufe von fast dreieinhalb Jahrzehnten wurden 22 430 unterschiedliche Hinweise verarbeitet und mehr als 10 000 Menschen verhört. Nicht weniger als 134 Personen legten ein – offenbar falsches – Geständnis ab. Insgesamt werden die Ermittlungskosten auf umgerechnet fast 60 Millionen Euro geschätzt.

Mit all dem soll nun Schluss sein, wie der zuständige Staatsanwalt Krister Petersson an der Seite Melanders verkündete. Zwar hat man den mutmaßlichen Täter ausgemacht. Eine Anklage ist aber unmöglich: Der Mann namens Stig Engström starb bereits im Jahr 2000 im Alter von 66 Jahren. Im selben Atemzug verkündete Petersson, dass die Akte Palme geschlossen wird. Sein Fazit: „Ich bin der Ansicht, dass wir so weit gekommen sind, wie man es von der Untersuchung verlangen kann.“

Diese Meinung wird von Palme-Experten, von denen es viele gibt, allerdings nicht geteilt. „Das hier ist eine große Enttäuschung“, sagt der Krimi-Autor Leif GW Persson dem Sender TV4. „Ich dachte, man hätte etwas, an dem man sich festbeißen hätte können. Aber das hat man nicht.“ Der dänische Experte Thomas Ladegaard meint, die Ermittler hätten weder technische Beweise noch neue Zeugenaussagen, mögliche Motive oder Tatverläufe präsentiert. Er denke nicht, dass die schwedische Öffentlichkeit diese Geschichte akzeptieren werde.

Palme war insgesamt mehr als zehn Jahre lang schwedischer Regierungschef: erst von 1969 bis 1976, dann von 1982 bis zu seiner Ermordung. An jenem kalten Abend war er mit seiner Frau Lisbet auf dem Heimweg aus dem Kino, als ihn ein Mann auf offener Straße von hinten mit einem Schuss erschoss.

Der weltoffene Sozialdemokrat war weit über Schweden hinaus bekannt. Im Inland setzte er sich für Gleichberechtigung und Reformen bei der Familienpolitik ein. International wurde er unter anderem für seinen Einsatz für Afrika und die atomare Abrüstung geschätzt.

Freunde und Gegner

Seine Positionen machten ihm viele Freunde, aber eben auch viele Gegner, die nach seinem Tod teils als mögliche Täter verdächtigt wurden. Eine Spur führte die Ermittler zur kurdischen PKK, die von Palmes Regierung als Terrororganisation eingestuft worden war, eine andere Jahre später nach Südafrika, dessen Apartheidsregime er immer scharf kritisierte.

Engström geriet nach einem größeren Personalwechsel 2016/17 ins Visier der Ermittlungen. Die Ermittler seien das Material zum Tatort und den dort befindlichen Personen neu durchgegangen, berichtete Melander. „Es gab dabei eine Person, die nicht ins übrige Bild hineinpasste.“

Petersson zufolge stimmte Engströms Kleidung mit der überein, die der Täter nach Aussagen mehrerer Zeugen getragen hatte. Er hatte Zugang zu Waffen und soll Palmes Politik gehasst haben. Sein Arbeitsplatz lag zudem in unmittelbarer Nähe des Tatorts – und diesen hatte er erst kurz vor dem tödlichen Schuss verlassen. Um 23.19 Uhr stempelte er sich aus. Um ziemlich genau 23.21 Uhr und 30 Sekunden wurde Palme erschossen.

Ob den Schweden diese Erklärung nach der langen Zeit reicht, um ihr nationales Trauma zu überwinden, ist fraglich. „Meine innerste Hoffnung ist, dass die Wunde jetzt heilen kann“, meint Regierungschef Stefan Löfven. Palmes Sohn Mårten äußerte Verständnis für die Einstellung der Ermittlungen.