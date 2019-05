Stockholm /Berlin Hunderttausende überwiegend junge Menschen haben in aller Welt unmittelbar zur Europawahl ein Zeichen für den Kampf gegen die Klimakrise gesetzt. Allein in Deutschland beteiligten sich am Freitag Zehntausende Menschen an der zweiten Auflage eines globalen „Klimastreiks“ der Bewegung „Fridays for Future“; protestiert wurde in allen Bundesländern und in mehr als 200 deutschen Städten. International sollen laut einer Liste von „Fridays for Future“ Demonstranten an 1784 Orten in 128 Ländern unterwegs gewesen sein.

In der Hamburger Innenstadt protestierten nach Polizeiangaben etwa 17 000 Menschen, laut den Veranstaltern waren es bis zu 25 000. In Berlin sprachen die Organisatoren von mehr als 15 000 Teilnehmern. In Freiburg zählte die Polizei zwischen 8000 und 10 000, in Kiel 7000, in der Studentenstadt Münster 6000. Auch in München, Frankfurt und anderen deutschen Großstädten war die Teilnehmerzahl vierstellig.

Vielerorts hielten Demonstranten Schilder mit Aufschriften wie „Klimaschutz statt Kohleschmutz“ und „Es gibt keinen Planeten B“ in die Höhe. Nahezu überall war der Slogan „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“ zu hören.

Nach dem Vorbild der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg gehen Schüler und Studenten seit Monaten freitags für mehr Klimaschutz auf die Straße. „Fridays for Future“ fordert, dass die Politik beim Thema Klima auf die Wissenschaft hört, die Ziele des Pariser Weltklimaabkommens einhält und mit entschiedenen Maßnahmen dazu beiträgt, die Erderwärmung bei 1,5 Grad Celsius zu stoppen. Schon heute ist es auf der Erde etwa ein Grad Celsius wärmer als vor der Industriellen Revolution. Der Umgang der Politik mit dem Klimawandel ist seit den Schüler-Protesten auf den Prüfstand gekommen.

Die globale Aktion am Freitag stellte die zweite Auflage im Großformat dar – an der ersten hatten sich am 15. März weltweit etwa 1,9 Millionen Menschen beteiligt. „Fridays for Future“ hatte den zweiten Anlauf bewusst in die Zeit der Europawahl gelegt. Der Bewegung geht es darum, klimabewusste Wähler zu mobilisieren – viele der Demonstranten, darunter auch die 16-jährige Thunberg, sind noch minderjährig und damit nicht wahlberechtigt.

Das deutsche Gesicht der Klimabewegung, Luisa Neubauer, rief in Berlin dazu auf, bei der Stimmabgabe ans Klima zu denken. „Wir brauchen ein EU-Parlament, das angesichts der größten Krise der Menschheit die Ärmel hochkrempelt und nicht die Augen verschließt“, sagte sie. In Frankfurt sagte Emil Riedel, einer der Organisatoren: „Es muss für das Klima gewählt werden.“

Der Klimastreik am Freitag zog sich einmal quer über die Erde. Den Anfang machten wegen der Zeitverschiebung mehrere neuseeländische Städte, darunter Christchurch und Wellington. Märsche folgten dann in Ländern wie Australien, Thailand, den Philippinen und Indien. Selbst im kriegsgebeutelten Syrien versammelten sich rund 50 Menschen zu einem kleinen Protest, in der türkischen Metropole Istanbul waren es 80. In allen 28 EU-Staaten gingen Demonstranten auf die Straße, auch in Irland und Tschechien, wo am Freitag für die EU-Wahl abgestimmt wurde.