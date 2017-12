Stockholm Was Schwedens Regierungschef Stefan Löfven da mit ernster Miene sagt, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Dennoch fühlt er sich genötigt, sie zu betonen: „Sex muss freiwillig sein“, sagt er. „Und ist er nicht freiwillig, so ist er illegal.“

Das will die rot-grüne Regierung nach dem internationalen „MeToo“-Aufschrei über sexuelle Belästigung, die in Skandinavien besonders hohe Wellen geschlagen hat, jetzt per Gesetz festschreiben. Das Kabinett stimmte dem Entwurf am Donnerstag zu. Im März soll das „Einverständnis-Gesetz“ im Parlament behandelt werden, im Sommer in Kraft treten.

Damit reicht es in Schweden nicht mehr aus, dass sich ein Partner nicht gegen Geschlechtsverkehr wehrt und nicht „Nein“ sagt. Passivität soll nicht länger als „stilles Einverständnis“ interpretiert werden können. Sex ist nur legal, wenn ihm beide Partner ausdrücklich und erkennbar zustimmen. Alles andere wäre als zumindest fahrlässige Vergewaltigung einzustufen.

Was bedeutet das in der Praxis? „Im Grunde ist die Botschaft einfach: Man bringt in Erfahrung, ob der, mit dem man Sex haben will, auch Sex haben will“, sagt Löfven. „Ist das unsicher, lass es sein.“ Doch einiges bleibt offen: Wie man die Zustimmung zum Geschlechtsverkehr einholt und wie sie verbal und nonverbal ausgedrückt werden kann, legt das Gesetz nicht fest. Das müssten Gerichte später konkretisieren, teilte das Justizministerium mit. Sicher sei: „Es liegt in deiner Verantwortung, dich zu vergewissern, dass der andere den Sex will“, so eine Sprecherin.

Politiker in Dänemark, wo ein ähnliches Gesetz gefordert wird, warnen, es könne leicht lächerlich gemacht werden. „Gegner werden behaupten, dass man jetzt eine Unterschrift von seiner Geliebten braucht, bevor man das Licht ausknipst.“

Auch in Deutschland wurde das Sexualstrafrecht verschärft. Hierzulande muss das Opfer aber aktiv werden und mit Worten oder Gesten zum Ausdruck bringen, dass es keinen Sex möchte.