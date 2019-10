Nobelpreis für Erforscher des Kosmos

Stockholm Der Physiknobelpreis wird an drei Wissenschaftler aus Kanada und der Schweiz für ihre Forschungsbeiträge zur Entstehung des Universums verliehen. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag mit. Der in Kanada geborene James Peebles (84) sowie die Schweizer Michel Mayor (77) und Didier Queloz (53) würden für ihren Beitrag zum Verständnis der Evolution des Universums und „dem Platz der Erde im Kosmos“ ausgezeichnet. Der Nobelpreis ist mit neun Millionen Kronen (830 000 Euro) dotiert und wird am 10. Dezember in Stockholm übergeben.