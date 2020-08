Neuer Corona-Bußgeldkatalog: Maskenverweigerer zahlen in Niedersachsen bis zu 150 Euro

Hannover Mit einem am Donnerstag in Kraft getretenen Bußgeldkatalog drohen bei Corona-Verstößen in Niedersachsen deutlich höhere Strafzahlungen - für Maskenverweigerer etwa bis zu 150 Euro. Hundert Euro sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums als Mindestgrenze vorgesehen, wenn jemand keine Mund-Nasen-Bedeckung an einem Ort trägt, an dem sie vorgeschrieben ist wie in öffentlichen Verkehrsmitteln. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Bislang sah der Bußgeldkatalog für Maskenverweigerer in Niedersachsen 20 Euro Strafe vor. Er ist eine Orientierung, wie mit Verstößen gegen die Verordnung umgegangen werden soll. Für die Kontrolle und die Verhängung von Bußgeldern sind die Ordnungsämter der Kommunen zuständig.

Nach der Neufassung des Katalogs im Zusammenhang mit Niedersachsens Corona-Verordnung sollen 100 bis 400 Euro fällig werden, sobald Abstandsregelungen oder das Abstandsgebot missachtet werden. Bei Zusammenkünften von mehr als zehn Menschen oder zwei Hausständen im öffentlichen Bereich soll jeder Beteiligte in Niedersachsen 150 bis 400 Euro zahlen - in diesem Bereich liegt auch die Strafzahlung für Besuche von Diskotheken, Clubs und ähnlichen Einrichtungen.