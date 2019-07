Straßburg Das Europaparlament stimmt an diesem Dienstag über Ursula von der Leyen als neue Präsidentin der EU-Kommission ab. Um an die Spitze der EU-Kommission zu gelangen, hat die CDU-Politikerin noch einmal alles in die Waagschale geworfen.

Von der Leyen warb am Montag nicht nur mit neuen Versprechungen für Unterstützung der Europaabgeordneten. Indem sie am Nachmittag auch noch ihren Rücktritt als Bundesverteidigungsministerin ankündigte, machte sie unmissverständlich klar, dass es für sie nur noch einen Weg gibt: nach Brüssel ohne Rückfahrschein. Dabei ist nach wie vor offen, ob von der Leyen heute Abend die nötigen Stimmen im Europaparlament zusammenbekommt. Eine echte Zusage hat sie nur von der EVP, also der eigenen Parteienfamilie.

Nwz-Kommentar Zum Rücktritt Ursula von der Leyen setzt alles auf eine Karte

Vor der Wahl soll die CDU-Politikerin gegen 9 Uhr eine Rede im Plenum in Straßburg halten. Anschließend ist eine öffentliche Debatte geplant, bevor sich die Fraktionen zu internen Gesprächen zurückziehen könnten. Der Beginn der geheimen Abstimmung ist dann für den Abend (18 Uhr) angesetzt.

Für die Wahl benötigt von der Leyen die absolute Mehrheit der derzeit 747 Abgeordneten im Europaparlament, das bedeutet dass mindestens 374 Abgeordnete für sie stimmen müssen.