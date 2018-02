Straßburg Es ist eine der schlimmsten Beleidigungen, die man jemandem in Polen an den Kopf werfen kann: „Szmalcownik“. Der Begriff bezeichnet Menschen, die in der Nazi-Zeit Helfer von Juden erpressten oder sie an die Nationalsozialisten verrieten. Genau dieses Wort hat der polnische Europapolitiker Ryszard Czarnecki gegenüber einer ebenfalls polnischen EU-Abgeordneten gebraucht – und bekommt nun Konsequenzen zu spüren.

Der Politiker verlor am Mittwoch seinen Posten als Vizepräsident des EU-Parlaments. Die Europaabgeordneten stimmten mit großer Mehrheit für die Absetzung des nationalkonservativen Politikers der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS). Es ist das erste Mal in der Geschichte des EU-Parlaments, dass ein Amtsträger nach Artikel 21 der Geschäftsordnung aus seiner Position entfernt wird. Die Fraktionsvorsitzenden mehrerer Europa-Parteien hatten darauf gepocht. Czarnecki bleibt nun Abgeordneter, für den Posten als Vizepräsident muss ein neuer Kandidat gefunden werden.

Auslöser für Czarneckis Attacken gegen die liberalkonservative Roza von Thun war deren Auftritt in einer deutschen TV-Dokumentation, in der sie vor den umstrittenen Reformen der PiS-Regierung und deren Gefahr für Polens Demokratie warnte. Nach seiner Abwahl zeigte Czarnecki sich unbeeindruckt. „Ich bin meinen Ansichten treu geblieben und bleibe bei meiner negativen Haltung gegenüber Politikern, die sich über Polen beschweren“, sagte er.