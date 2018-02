Straßburg „Unsere Botschaft ist: Lasst es uns anpacken.“ Federica Mogherini, die Chefdiplomatin der EU, klang in Straßburg sehr entschlossen. Denn die präsentierte Aussicht für die sechs Balkan-Staaten Serbien, Montenegro, Mazedonien, Albanien, Bosnien-Herzegowina und das Kosovo wurde ausdrücklich als „glaubwürdige Beitrittsperspektive“ bezeichnet. Zumindest Serbien und Montenegro seien im Jahr 2025 „potenziell bereit“ für eine Aufnahme in die Europäische Union, heißt es in dem Papier.

Doch Unterstützung sollen alle bekommen – vor allem in den sechs Schlüsselbereichen Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit und Migration, Marktwirtschaft, digitale Agenda und Anbindung an Verkehrs- und Energienetze. Als größter Stolperstein gilt bisher vor allem die letzte Kategorie: Aussöhnung und gutnachbarliche Beziehungen. Der Westbalkan war in den 90er Jahren Schauplatz eines der blutigsten Kriege der vergangenen Jahrzehnte. Noch immer verweigern die Staaten untereinander die Aufarbeitung der Kriegsverbrechen, teilweise sogar die Anerkennung. „Klar ist, dass unsere Bedingungen erfüllt werden müssen“, betonte EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn.

Dennoch sieht man in Brüssel die Notwendigkeit für neue Initiativen. Russland und China bemühen sich intensiv um gute Kontakte in die Region. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker betonte: „Wenn wir mehr Stabilität in unserer Nachbarschaft wollen, dann müssen wir auch eine glaubwürdige Erweiterungsperspektive für den westlichen Balkan aufrechterhalten.“

Doch viele Staats- und Regierungschefs sind skeptisch – darunter auch Berlin. Zu sehr sitzt der EU noch die niederschmetternde Erfahrung der bisher jüngsten Erweiterungsrunde in den Knochen. Damals hatte man für Rumänien und Bulgarien sowie Kroatien praktisch einen Beitritts-Automatismus geschaffen und sie schließlich ohne vollständige Erfüllung aller Kriterien integriert. Einige dieser Länder kämpfen auch nach Jahren in den Reihen der EU-Familie mit Korruption, verkrusteter Bürokratie, hoffnungslosem ökonomischen Rückstand und demokratischen Defiziten.

Das soll sich nicht wiederholen: Selbst für Serbien und Montenegro hängt die Aufnahme in die EU davon ab, ob sie den Umbau auf europäisches Niveau schaffen.