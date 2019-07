Von der Leyen hört als Ministerin auf

Straßburg Wird die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) EU-Kommissionspräsidentin? An diesem Dienstag ab 18 Uhr stimmen die Abgeordneten im Straßburger Europaparlament über die Personalie ab, das Ergebnis wird ab 19.30 Uhr erwartet.

Eines ist jetzt schon klar: Als Verteidigungsministerin wird die 60-jährige Niedersächsin auf jeden Fall zurücktreten. Am Mittwoch werde sie ihr Amt zur Verfügung stellen, schrieb von der Leyen am Montag in einem Tagesbefehl an die Angehörigen der Bundeswehr. Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann meldete bereits Ansprüche seines Landesverbandes für das Bundeskabinett an.