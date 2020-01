Frage: Herr Kuhle, wie bereitet sich die FDP auf die Kommunalwahlen 2021 mit zahlreichen Bürgermeister- und Landratswahlen vor?

Kuhle: Das Parteiensystem verändert sich dramatisch. Die im Nordwesten traditionell starke SPD wird viele Mitglieder und Anhänger verlieren, die auch für die FDP erreichbar sind. Jedenfalls muss das unser Ehrgeiz sein. Für die FDP bedeutet das auch, dass man bei den anstehenden Kommunalwahlen eigene personelle Angebote macht. Unser Ehrgeiz ist es, in den Großstädten mit eigenen Kandidaten anzutreten – gerade auch als Vorbereitung für die Landtagswahl 2022. Am Ende entscheiden das aber immer die FDP-Verbände vor Ort.

Frage: Immer öfter werden Kommunalpolitiker beschimpft und bedroht?

Kuhle: Bürger fragen sich immer mehr, ob sie sich in der Kommunalpolitik engagieren sollen. Das hängt auch mit Gewalt und Drohungen gegen Kommunalpolitiker zusammen. Wir haben ja gerade im Landkreis Nienburg erlebt, dass ein ehrenamtlicher Bürgermeister wegen Morddrohungen zurückgetreten ist, weil er seiner Familie das nicht mehr antun will.

Frage: Ist der Gesetzesrahmen ausgeschöpft? Was kann man tun, um Politiker besser zu schützen?

Kuhle: Der Gesetzgeber kann mehr tun, um Menschen zu schützen, die sich ehrenamtlich für das Gemeinwesen engagieren. Kommunalvertreter müssen besonderen strafrechtlichen Schutz genießen. Skeptisch bin ich bei einer Meldepflicht für Hassparolen. Es scheitert nicht daran, dass es zu wenig Anzeigen gibt, sondern an zu wenig Personal bei den Richtern und Staatsanwälten.

Frage: Wie will die FDP Kandidaten gewinnen?

Kuhle: Die Parteien selbst sind gefragt, früher tätig zu werden, um Kandidaten zu gewinnen für die Kommunalwahlen 2021. Gefragt sind Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Darum werden wir uns bemühen. Seien es Landwirte oder junge Leute, die sich bei Fridays for Future für den Klimaschutz engagieren.

Frage: … zum Klimaschutz fällt mir die FDP nicht als erste Partei ein. Haben Sie sich zu spät bewegt?

Kuhle: Wer sich als Jugendlicher politisch engagiert und das Thema Klimaschutz wichtig findet, hat erst einmal unsere Sympathie. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in einem Land leben, in dem Menschen von ihrer Versammlungsfreiheit aktiv Gebrauch machen. Im Übrigen hat die FDP sehr viele eigene Vorstellungen zum Klimaschutz, etwa mit Zertifikate-Handel und bei der Modernisierung der Mobilität und Infrastruktur. Die Grünen haben das Thema Klimaschutz nicht gepachtet.

Frage: Die Gewalt gegen Polizisten hat zugenommen. Was ist da schiefgelaufen?

Kuhle: Diese Berichte stimmen traurig. Polizisten dürfen nicht zur Zielscheibe werden. Wir fordern, dass über ihre Tätigkeit in den Schulen und Hochschulen stärker informiert wird und dass die Polizei im Stadtbild präsenter und damit nahbarer ist. Die Tätigkeit der Polizei kann übrigens gerne kritisch hinterfragt werden. Das wird auch die FDP als Partei der Bürgerrechte immer tun. Wenn Polizeibeamte Opfer von Gewalt werden, haben sie aber mehr Rückendeckung aus der Politik verdient. Seit Frau Esken bei der SPD die Linie in Sachen Polizei vorgibt, scheint man jedenfalls auf die Antifa mehr zu hören als auf die Gewerkschaft der Polizei, die der SPD traditionell nahe steht.

Frage: Dazu passt das Thema Streitkultur. Verschiedener Meinung zu sein, gehört zur Demokratie …

Kuhle: … sonst wäre es ja langweilig. Wir erleben in Deutschland, dass der Vorsitzende der FDP, Christian Lindner, nicht in einer Universität sprechen darf. Der frühere Innenminister Thomas de Maizière ist gehindert worden, in meinem Wahlkreis sein Buch vorstellen. Oder der AfD-Gründer Bernd Lucke wird daran gehindert, seinem Beruf als Hochschullehrer nachzugehen. Das ist eine schleichende Erosion der Streitkultur, die wir nicht hinnehmen dürfen.