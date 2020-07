Brandenburger Rechtsaußen: AfD schasst Andreas Kalbitz

Stuttgart Er hatte es kommen sehen: Das Bundesschiedsgericht der AfD beriet am Samstagnachmittag in Stuttgart noch über seine Parteimitgliedschaft, da kommentierte Andreas Kalbitz das Verfahren vor wartenden Journalisten so, als sei die Entscheidung bereits gefallen. Und zwar zu seinen Ungunsten. „Ich werde natürlich alle rechtsstaatlichen Möglichkeiten nutzen, um dagegen vorzugehen“, kündigte der AfD-Rechtsaußen auch gleich an.

Jahrelanger Streit

In der AfD gab es ein Hin und Her um Kalbitz’ Verbleib oder Nichtverbleib in der Partei. Beginnend Mitte Mai mit einer mehrheitlichen Entscheidung des AfD-Bundesvorstandes, die Mitgliedschaft von Kalbitz wegen eines rechtsextremen Vorlebens zu annullieren. Die dann einen Monat später vom Landgericht Berlin kassiert wurde. Und die nun das Bundesschiedsgericht bestätigt hat. Der Streit über Kalbitz selbst und seine Vergangenheit dauert sogar noch viel länger.

Die Mehrheit im Bundesvorstand argumentiert, Kalbitz habe bei seinem Parteieintritt eine frühere Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen rechtsextremen „Heimattreuen Deutschen Jugend“ nicht angegeben. Der 47-Jährige bestreitet das. „Das ist schlicht falsch“, sagte er am Samstag. Er sei zwölf Jahre Soldat bei der Bundeswehr gewesen und in der Zeit auch vom Militärischen Abschirmdienst überprüft worden. Ergebnis: keinerlei Beanstandungen. „Also habe ich im Grunde eine Art demokratisches Gütesiegel durch den Militärischen Abschirmdienst.“

Rechtsextreme Wurzeln

Der Verfassungsschutz sieht dies ganz anders. Er bescheinigt dem Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Landtag von Brandenburg eine „Verwurzelung im Rechtsextremismus“ und ordnet ihn und sein Thüringer Pendant Björn Höcke als „maßgebliche Träger der extremistischen Bestrebungen im ,Flügel‘“ ein. Also jener offiziell inzwischen aufgelösten Gruppierung, die eine „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ ist. Kein Wunder, dass AfD-Chef Jörg Meuthen, der seine Partei zur Bundestagswahl im bürgerlichen Lager wählbar machen will, den Rechtsaußen los werden wollte.

Nun wurde Kalbitz also geschasst. Zieht damit Ruhe in die AfD ein? Das ist nicht zu erwarten. Vielmehr dürfte das den Machtkampf in der Partei weiter befeuern. Demonstrativ wünschte jetzt Höcke seinem Kumpel Kalbitz „größtmöglichen Erfolg“ für sein Vorgehen gegen den Rauswurf.

Eine politische Bühne hat Kalbitz zudem weiterhin im Landtag in Potsdam. Dort hat die AfD-Fraktion ihre Geschäftsordnung extra so geändert, dass Kalbitz auch als Parteiloser Mitglied bleiben kann.