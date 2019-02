Stuttgart Auf zwei Demonstrationen haben am Samstag in Stuttgart mehr als 1000 Menschen gegen Diesel-Fahrverbote protestiert. Zu dem einen Protest hatte ein Bündnis aus Stuttgarter FDP, CDU und Freien Wählern aufgerufen. Die Veranstalter sprachen von 900 bis 1000 Teilnehmern. Im Anschluss daran hatte ein Porsche-Mitarbeiter zu einem Gelbwesten-Protest am verkehrsreichen Neckartor aufgerufen. Auf Plakaten hieß es: „Stoppt die Ökokratie“ oder „Nein Fahrverbot – Nein Enteignung“. Auf Landesebene ist die CDU Teil der Regierung, die FDP in der Opposition. Die IG Metall unterstützt die bereits seit Längerem laufenden Demonstrationen. „Die Klimaziele müssen eingehalten werden, daran gibt es keinerlei Zweifel. Dafür hilft aber keine simple Verteufelung des Autos“, sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann.