Stuttgart Die Ausspähversuche am Stuttgarter Flughafen könnten einen terroristischen Hintergrund haben. Mindestens einer der Verdächtigen gehört nach dpa-Informationen zum islamistischen Milieu. Zuvor hieß es, er sei als Gefährder eingestuft. Dies ließ sich zunächst nicht zweifelsfrei bestätigen.

Weiter hieß es, im Visier seien drei Verdächtige. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wird eine mögliche Verbindung zu einem ähnlichen Verdachtsfall am Pariser Flughafen Charles de Gaulle vor einer Woche geprüft.

Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete aus Sicherheitskreisen, die mutmaßlichen Islamisten, die den Pariser Flughafen ausgespäht hätten, würden in Deutschland als Gefährder geführt und seien im Schengen-Informationssystem gelistet.

Die Hinweise stammen von deutschen und französischen Sicherheitsbehörden. Anfang Dezember habe es erste Hinweise gegeben, diese hätten sich Anfang dieser Woche verdichtet. Wegen der Ausspähversuche in Stuttgart waren auch an anderen Flughäfen in Baden-Württemberg die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden.