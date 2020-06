Hinweise auf Videos zu Anschlag

Syke Fast vier Monate nach einem mutmaßlich rassistisch motivierten Brandanschlag auf ein Restaurant in Syke hat die Polizei erste Hinweise auf zwei neue Fahndungsvideos bekommen. Diese würden jetzt ausgewertet, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Ein am Donnerstag veröffentlichtes Video aus einer Überwachungskamera zeigt, wie zwei Vermummte Benzin in dem Lokal ausgießen. Ein zweites Video zeigt verdächtige Personen vor dem Lokal am Vortag. Die Polizei hat eine Belohnung von 3000 Euro für Hinweise auf die Täter ausgesetzt.

