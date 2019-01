System bedarf neuer Impulse

Betrifft: „Entlastung für Notärzte – Pilotprojekt: Stadt Oldenburg und drei hiesige Landkreise machen mit“, Titelseite, 10. Januar

Auch ich bin der Meinung, dass unser Gesundheitssystem dringend neuer Impulse bedarf. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass diese Veränderung des Rettungswesens eine Verbesserung darstellt.

Der Disponent in der Rettungsleitstelle soll am Telefon entscheiden, ob es sich um einen lebensbedrohlichen Notfall handelt oder nicht. Er muss durch gezielte Fragen nach den Symptomen herausfinden, um welche Art Notfall es sich handelt. Dabei stellt sich mir die Frage, ob er überhaupt dafür qualifiziert ist. Ist er ein Arzt? Und selbst einem Arzt würde eine Diagnose über das Telefon schwerfallen, stehen ihm doch nur die Angaben der anrufenden Person zur Verfügung.

Was ist, wenn der Disponent entscheidet, den Gemeindenotfallsanitäter zu schicken, dieser dann vor Ort den Eindruck gewinnt, dass es sich um einen Schlaganfall handelt und den Notarzt und den Rettungswagen holt? Das Ergebnis: es ist einfach nur Zeit verloren gegangen, Zeit, auf die es gerade bei einem Schlaganfall (und auch in anderen Notfällen) dringend ankommt. (...) Es fällt mir darüber hinaus schwer, das nötige Vertrauen zu einer Rettungsleitstelle aufzubauen, die, aufgrund von Missverständnissen, auch schon gelegentlich die Rettungskräfte an den falschen Ort geschickt hat (...).

Gerd Hinrichs-Hüsing

Hude