Tausende Ureinwohner demonstrieren in Ecuador

Tausende von Angehörigen indigener Völker Ecuadors haben am Dienstag (Ortszeit) die Hauptstadt Quito besetzt. Einige von ihnen drangen kurzzeitig ins Parlament ein, das sie wenig später unter Polizeigeleit verließen. Die Demonstranten folgten einem Aufruf der Konföderation der Indigenen Völker (CONAIE), um in Quito am Mittwoch gegen die erhöhten Spritpreise und die Erdölförderung in ihren Gebieten zu protestieren. Staatschef Lenín Moreno hatte schon am Montag seine Regierung von Quito in die Hafenstadt Guayaquil verlegt, um den Demonstrationen auszuweichen. Die Protestwelle begann vor rund einer Woche, nachdem die Regierung Subventionen der Treibstoffpreise gestrichen hatte.dpa-BILD: