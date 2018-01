Teheran Eine Woche nach dem Beginn der Demonstrationen gegen den Klerus und die politische Führung im Iran haben die staatlichen Revolutionsgarden (IRGC) die Proteste für gescheitert erklärt. Der Oberkommandierende Mohamed Ali Dschafari räumte am Mittwoch ein, dass die Demonstrationen sich zunächst ausgeweitet hätten. Sie seien aber am Einsatz der Sicherheitskräfte und an der Weigerung vieler Menschen, sich den Demonstranten anzuschließen, gescheitert.

Wie ausgeprägt die Proteste in der Nacht auf Mittwoch waren, ist unklar. Twitter-Konten von Aktivisten zeigten Videos von Märschen, die in den Städten Karadsch, Maschad, Khorramabad, Hamadan und Tabris gefilmt worden sein sollen. Auch in der Hauptstadt Teheran soll es kleinere Versammlungen auf der Dschomhuri-Straße und am Inkilab-Platz gegeben haben. Laut Dschafari nahmen an den Protesten der vergangenen Tage zwischen 1500 und 15 000 Menschen teil. Einigen von ihnen drohen nun „sehr harsche Strafen“.

Nur Stunden nach neuen regimekritischen Protesten organisierte die staatliche Führung am Mittwoch viel größere Demonstrationen, um zu zeigen, dass das System weiter vom Volk unterstützt wird. In allen Kundgebungen gab es Rufe wie: „Nieder mit den USA“, „Nieder mit Saudi-Arabien“ und „Nieder mit Israel“. Diese drei Länder sind nach Auffassung der iranischen Führung die Anstifter der Protestwelle im Land.

Auch nach Einschätzung unabhängiger Beobachter könnten die Proteste nachlassen. Der Forscher M. Ali Kadivar, der an der Brown-Universität in den USA zu Protestbewegungen im Iran arbeitet, sagt, vorläufigen Erkenntnissen zufolge verringere sich das Momentum der Proteste.

Unterdessen befürchtet der deutsche Außenhandel durch die Proteste im Iran einen Rückschlag für die Wirtschaftsbeziehungen. „Ob und wie sehr die aktuellen Unruhen die Situation weiter belasten, bleibt abzuwarten. In jedem Fall führen sie aber zu weiterer Verunsicherung“, sagte Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Schon vor der neuen Krise seien die Hoffnungen auf einen Aufschwung der deutsch-iranischen Handelsbeziehungen infolge des Atomabkommens enttäuscht worden. „Die deutsche Wirtschaft ist ernüchtert. Obwohl unsere Exporte in den Iran im ersten Halbjahr 2017 um mehr als 20 Prozent gestiegen sind, bleibt das Volumen bislang weit hinter den hohen Erwartungen zurück.“