Blutrichter dankt Deutschland

Teheran Der ehemalige iranische Justizchef Mahmud Hashemi Shahrudi hat sich nach seiner Behandlung in einer Klinik in Hannover bei der niedersächsischen Landesregierung, der Polizei und dem Ärzteteam bedankt. „Lobenswert war besonders die gute Koordinierung zwischen Regierung und Polizei“, sagte er nach Angaben der Nachrichtenagentur ISNA am Sonntag. Dadurch seien die Proteste „einiger weniger“ Iraner gegen ihn unter Kontrolle gehalten worden, schrieb die Agentur weiter.

Der frühere Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Volker Beck, hatte Strafanzeige gegen den früheren Justizchef wegen Tausender Todesurteile, unter anderem gegen Kinder, gestellt.