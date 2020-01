Teheran Flug PS752 endete am Mittwoch kurz nach dem Start in Teheran in einem Feuerball. Inzwischen gehen die USA, Kanada und Großbritannien vom einem Abschuss des ukrainischen Flugzeugs durch den Iran aus. Was ist bisher bekannt?

Wie begann der tragische Flug PS752 ?

Mit dem Flugziel Kiew hob die knapp vier Jahre alte Boeing 737-800 am Mittwochmorgen um 6.13 Uhr Ortszeit mit 176 Menschen an Bord von der Startbahn 29R des Teheraner Iman-Khomeini-Flughafens ab. In einer Zeit extremer Spannung wegen eines militärischen Konflikts Iran-USA erhielt der Pilot die Freigabe zum Steigflug auf 26 000 Fuß (7925 Meter), um Funkkontakt mit der Flugsicherung in Mehrabad aufzunehmen. Fünf Minuten nach dem Abheben hatte der zweistrahlige Jet eine Höhe von knapp 8000 Fuß (2440 Meter) erreicht, als er nach einer Rechtskehre an Höhe verlor und vom Radar verschwand. Einen Notruf gab es nicht. Augenzeugen am Boden und in der Luft berichteten, der Jet sei brennend in einen Park des Teheraner Vororts Sabaschar gestürzt.

Worauf wird die These des Abschusses gestützt ?

Die ersten Trümmerbilder aus Teheran lösten Spekulationen aus. Wenige Stunden nach dem Absturz war für den Unfallforscher Jan-Arwed Richter vom Flugsicherheitsbüro JACDEC klar: „Es sieht so aus, als wären Projektile durch die Außenhaut und die Tragfläche geschleudert worden.“ Später tauchten Videos auf, die einen Blitz am Himmel zeigten. In Verbindung mit Berechnungen des Flugwegs nährten sie den Verdacht, dass eine Rakete im Spiel war.

Wie soll der Abschuss

erfolgt sein ?

Flugabwehrraketen explodieren meist in direkter Nähe ihres Ziels und richten mit einem Splitterregen aus Kleinst-Projektilen maximalen Schaden an. Die Regierung in Kiew hatte nicht ausgeschlossen, dass die Boeing von einer Rakete des russischen Typs „Tor“ getroffen worden sein könnte.

Was sagt der Iran

zu dem Flugzeugabsturz ?

Die iranische Flugsicherheitsbehörde CAO spricht von einem „technischen Problem“. Die Spuren an der Aufschlagstelle deuteten an, dass das Flugzeug zunächst Richtung Westen aus dem Airport-Luftraum ausflog, „aber nach einem technischen Problem nach rechts schwenkte und eine Flugspur hatte, die eine Rückkehr zum Flughafen anzeigte“, heißt es in einem CAO-Bericht. Erwähnt wurde zuvor auch ein Triebwerkproblem. Eine Boeing 737-800 lässt sich allerdings auch mit einem Triebwerk in der Luft halten.

Wie soll die Absturz-

ursache geklärt werden ?

Die iranische Luftfahrtbehörde CAO beruft sich bei ihrer Untersuchung auf Annex 13 des Chicagoer Abkommens der internationale Zivilluftfahrtbehörde ICAO, dem der Iran 1950 beigetreten ist. Als Land, in dem der Absturz passierte, leitet es die Untersuchung. Es hat signalisiert, dass es auch Behörden aus der Ukraine, den USA, Schweden und Kanada beteiligen will. Die ICAO nimmt normalerweise nicht an den Untersuchungen teil, kann aber als Beobachter hinzugezogen werden. Am Freitag begann die langwierige Untersuchung der Flugschreiber der Boeing.