Ruhani sieht Iraner auf Linie

Teheran Zum 40. Jahrestag der islamischen Revolution hat der iranische Präsident Hassan Ruhani die Einheit des Volkes und den Widerstand gegen ausländische Feinde beschworen. „Das Volk steht auch nach 40 Jahren zu den Idealen der Revolution von 1979 und der Islamischen Republik“, sagte Ruhani am Montag in Teheran bei einer Großkundgebung. „Wir befinden uns heute in einem psychologischen und wirtschaftlichen Krieg“, sagte Ruhani. Mit Wirtschaftssanktionen wollten US-Präsident Donald Trump, Israel und Saudi-Arabien das islamische System schwächen und einen Regimewechsel im Iran erzwingen. Dies werde nicht gelingen, wenn Volk und Regierung zusammenhielten. Großkundgebungen im ganzen Land waren am Montag ein Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der islamischen Revolution.