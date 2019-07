Teheran /Washington Der Iran hat nach eigenen Angaben ein Netzwerk des US-Geheimdienstes CIA im Land aufgedeckt. 17 Agenten seien verhaftet worden, sagte der Leiter der Spionageabwehr des iranischen Geheimdienstes am Montag. Alle seien Iraner. Einigen von ihnen droht die Todesstrafe. Vergangenen Monat wurde bereits ein Angestellter der Raumfahrtabteilung im iranischen Verteidigungsministerium wegen angeblicher Spionage für die CIA hingerichtet.

US-Präsident Donald Trump wies die Angaben zurück. Es handele sich um Lügen und Propaganda eines „religiösen Regimes“, das versage und keine Ahnung habe, was es machen solle, twitterte er. „Der Iran ist ein totales Chaos!“

Pressekonferenzen des Geheimdienstes finden im Iran sehr selten statt. Diesmal wurden sogar ausländische Medien eingeladen. Die dort gemachten Aussagen sowie die dort verbreiteten Dokumente können jedoch nicht unabhängig verifiziert werden.

Die EU äußerte sich zunächst nicht zu den Angaben des iranischen Geheimdienstes. Ein Sprecher wies lediglich auf eine Stellungnahme vom Wochenende hin. In dieser war das iranische Vorgehen gegen einen unter britischer Flagge fahrenden Öltanker scharf verurteilt worden. Das Festsetzen der „Stena Impero“ berge die Gefahr einer weiteren Eskalation und untergrabe die Bemühungen um einen Abbau der Spannungen, hieß es. Großbritannien will einen „maritimen Schutzeinsatz unter europäischer Führung“ zusammenstellen, um Schiffe in der Straße von Hormus zu schützen, hieß es am Montag.

Der Iran verfolgt nach dem Ausstieg der USA aus dem Wiener Atomabkommen 2018 und besonders nach der Verhängung neuer Sanktionen eine aggressivere Politik gegenüber dem Westen.