Weiteres Schiff im Persischen Golf beschlagnahmt

Teheran Mitten im Konflikt um die Blockade eines britischen Öltankers hat der Iran ein weiteres „ausländisches“ Schiff im Persischen Golf beschlagnahmt. Die Revolutionsgarden (IRGC) teilten mit, das Schiff aus dem Irak habe Erdöl in die arabischen Golfstaaten schmuggeln sollen. Es sei am 31. Juli nahe der Insel Farsi gestoppt und in den Hafen Buschehr gebracht worden. 700 000 Liter Öl seien beschlagnahmt worden. Sieben ausländischen Besatzungsmitglieder seien verhaftet worden.