Weg frei für Diplomaten

Tel Aviv /Abu Dhabi Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Israel wollen volle bilaterale Beziehungen aufnehmen. Der Kronprinz von Abu Dhabi, Mohammed bin Said Al Nahjan, bestätigte am Donnerstag auf Twitter entsprechende Angaben von US-Präsident Donald Trump. Israel werde dafür im Gegenzug bestimmte Ansprüche auf von Palästinensern bewohnte Gebiete im Westjordanland aufgeben, hieß es in einer Mitteilung von Trump auf Twitter. Die Einigung sei unter Vermittlung der USA zustande gekommen. „Ein historisches Friedensabkommen“, so der US-Präsident. Trump sagte am Donnerstag im Weißen Haus im Beisein von Vertretern der beteiligten Staaten, das Abkommen solle in den kommenden Wochen im Weißen Haus unterzeichnet werden.