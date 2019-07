AKK für Atomvertrag mit Iran

Tel Aviv Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat in Israel das internationale Atomabkommen mit dem Iran verteidigt. Sie sei der Auffassung, „dass wir bisher leider noch keinen intelligenteren Mechanismus für die Verhinderung des iranischen Atomprogramms gefunden haben als das JCPOA“ (Atomabkommen), sagte Kramp-Karrenbauer am Montag bei einer Sicherheitskonferenz in Israel. „Und solange das so ist, sollten wir es nicht leichtfertig aufgeben. (...) Gleichzeitig teile ich ausdrücklich die Sicherheitsbedenken Israels in Bezug auf die nicht hinnehmbare aggressive Ausdehnung des regionalen Einflusses des Iran“, ergänzte Kramp-Karrenbauer. Israel ist ein entschiedener Gegner des Abkommens, das den Iran von der Produktion von Atomwaffen abhalten soll, ihm aber ein ziviles Atomprogramm zugesteht.

Unterdessen ist der Iran erstmals seit der Einigung auf das Atomabkommen von 2015 maßgeblich von seinen damals eingegangenen Verpflichtungen abgewichen. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA bestätigte am Montag, dass der Iran mittlerweile wieder größere Mengen von niedrig angereichertem Uran angehäuft hat als im Atomabkommen erlaubt. Grund ist der Konflikt mit den USA. Präsident Donald Trump hatte die Vereinbarung bereits im vergangenen Jahr einseitig aufgekündigt und harte Sanktionen gegen Teheran verhängt.