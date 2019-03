Tel Aviv /Gaza Die USA haben die Souveränität Israels über die 1967 von Syrien eroberten Golanhöhen offiziell anerkannt. Präsident Donald Trump unterzeichnete im Beisein des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Montag eine entsprechende Erklärung.

Ein palästinensischer Raketenangriff auf ein Haus nördlich von Tel Aviv hat unterdessen die Sorge vor einer neuen Eskalation der Gewalt bis hin zu einem neuen Gaza-Krieg geschürt. Israel machte die im Gazastreifen herrschende Hamas am Montag verantwortlich für den Angriff. Die Armee werde weitere Truppen in die Nähe des Palästinensergebiets am Mittelmeer verlegen, kündigte eine israelische Militärsprecherin an. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu will wegen der Eskalation seine US-Reise abkürzen und direkt nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump zurückkehren. „Es gab hier einen bösartigen Angriff auf den Staat Israel, und wir werden mit Nachdruck reagieren“, kündigte er an. Der Angriff erfolgte inmitten des Wahlkampfes vor der israelischen Parlamentswahl am 9. April.

Eine aus Rafah im südlichen Gazastreifen abgefeuerte Rakete habe das Haus in der Gemeinschaftssiedlung Mischmeret direkt getroffen, sagte die Armeesprecherin. Nach Angaben von Sanitätern wurden sieben Menschen verletzt. Darunter waren auch drei Kinder – ein Baby, ein dreijähriges Kleinkind und eine Zwölfjährige. Das Gebäude wurde bei dem Einschlag weitgehend zerstört.