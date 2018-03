Tel Aviv Israel hat sich erstmals offiziell zum Angriff seiner Luftwaffe auf einen mutmaßlichen syrischen Atomreaktor im Jahr 2007 bekannt. Die israelische Armee teilte am Mittwoch mit, Kampfjets hätten damals „einen Kernreaktor zerstört, der in Syrien gebaut wurde“. Arye Shalicar, Berater des israelischen Geheimdienstministers Israel Katz, sagte nun, Israel habe damals einen hochgefährlichen Reaktor zerstört. „Nicht vorstellbar, wo wir uns heute befinden würden, wenn schiitische oder sunnitische Fundamentalisten (wie der Islamische Staat) nukleare Waffen in ihren Besitz bekommen hätten in Syrien“, sagte er.

Zuvor war eine langjährige Nachrichtensperre zu Details des Angriffs aufgehoben worden. Geheimdienst-Kenner Ronen Bergman sagte, die Veröffentlichung zu diesem Zeitpunkt könne durchaus als Warnung an den Iran gewertet werden.