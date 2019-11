Streit um Produkte aus Westjordanland

Tel Aviv Der Europäische Gerichtshof hat eine Kennzeichnung von Produkten aus jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland verlangt. Die Mitgliedsstaaten müssten Handelsunternehmen verpflichten, Nahrungsmittel aus von Israel besetzten Gebieten so zu kennzeichnen, dass Kunden das Herkunftsgebiet leicht erkennen können, erklärte der EuGH am Dienstag in Luxemburg.

Israel lehnt das als unfair und diskriminierend ab, weil andere Staaten, die in einem Gebietsstreit liegen, in dieser Frage anders behandelt würden.