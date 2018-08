Uri Avnery in Tel Aviv gestorben

Tel Aviv Der israelische Friedensaktivist Uri Avnery hat ein Leben lang für eine Lösung im Nahost-Konflikt gekämpft und war in Israel umstritten wie nur wenige. Der gebürtige Deutsche erhielt gemeinsam mit seiner Frau Rachel 2001 den Alternativen Nobelpreis. In der Nacht zum Montag starb Avnery im Alter von 94 Jahren in Tel Aviv, wie ein Sprecher des Ichilov-Krankenhauses bestätigte. Avnery hatte Anfang des Monats einen Schlaganfall erlitten. „Die Grundlage für jeden denkbaren Frieden ist es, das Westjordanland mit Ostjerusalem und dem Gazastreifen in einen palästinensischen Staat umzuwandeln“, sagte Avnery vor seinem 90. Geburtstag.