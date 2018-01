Ureinwohner kritisieren Papst

Temuco Einer der prominentesten Sprecher der Mapuche in Chile, Aucan ­­­­Huil­caman, zeigt sich von der Rede von Papst Franziskus bei dessen Besuch in Temuco enttäuscht. „Der Vortrag des Papstes war ziemlich lau, doppelsinnig und ungenau“, sagte Huilcaman. Franziskus habe sich am Mittwoch in Temuco nur mit Mapuche getroffen, die „Produkte der Dominanz und des Kolonialismus“ seien. Vor allem habe es der Papst unterlassen, über das Recht der Mapuche auf ihr Land zu sprechen. Darin lägen aber die Ursachen des Konflikts mit Unternehmen und Siedlern. Huilcaman kritisierte zudem, dass er keine Gelegenheit gehabt habe, persönlich mit dem Papst zu sprechen.

Papst Franziskus hatte am Mittwoch in Temuco die Völker Chiles zu Einheit und Solidarität aufgerufen und jede Gewalt im Kampf um Anerkennung verurteilt. „Gewalt verwandelt die gerechteste Sache in eine Lüge“, sagte er bei einem Gottesdienst nahe Temuco im Süden des Landes.