Wieder Anschläge auf Kirchen

Temuco In Chile ist es unmittelbar vor dem mit Spannung erwarteten Besuch von Papst Franziskus in der Unruheregion Araukanien zu mehreren Brandanschlägen gekommen. Wie die Zeitung „La Nacion“ berichtet, wurden zwei Hubschrauber und zwei weitere kleine Kapellen angezündet. Am Tatort wurde ein Bekennerschreiben gefunden, das auf radikale Mapuche als Urheber hindeutet.

Zuletzt gab es in Chile immer wieder Brandanschläge auf kirchliche Einrichtungen. Begründet wird dies damit, dass Kirchenvertreter mitverantwortlich für staatliche Repressionen gegen die Mapuche seien. Rund 1,3 Millionen Mapuche leben in Chile.

Papst Franziskus prangerte am Mittwoch die Unterdrückung der indigenen Mapuche an. „Wir müssen die Denkweise ablegen, dass es höhere und niedere Kulturen gibt“, sagte er bei einer Messe in Temuco.