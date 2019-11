Terror und Wein

Natürlich haben Israels Regierung und Armee jedes Recht, Terroristen auszuschalten, die ihrem Volk ans Leben wollen. Es mag zur deutschen sicherheitspolitischen Folklore gehören, derartige Verbrecher mit Nachsicht zu behandeln. Aus bitterer Erfahrung heraus ist das in Israel aber anders. Moralisch sind gezielte Angriffe auf Terrordrahtzieher eben nicht vergleichbar mit willkürlichem Raketenbeschuss von Zivilisten.

Dass willkürliches Töten von Juden die eigentliche Absicht der islamischen Terrororganisationen in Gaza ist, zeigt der so massive wie wahllose Beschuss israelischer Städte am Dienstag.

Der Islamische Jihad und die Hamas sind dabei jedoch nur Erfüllungsgehilfen. Finanziert und ausgerüstet durch den Iran, stellen sie die Speerspitze in Teheran ausgeheckter, genozidaler Pläne gegen den jüdischen Staat dar.

Während der sich aber gegen seine Vernichtung wehrt, kuscheln Europas Politiker mit den Terrorpaten in Teheran. Nicht einmal die Tatsache, dass diese wieder Uran anreichern, hat die Europäer zu mehr als einer Drohung mit dem erhobenen Zeigefinger zu bewegen vermocht. Fleißig „normalisiert“ man die Beziehungen. Dabei weiß man in Brüssel, Berlin und Paris doch ganz genau, dass jedes ökonomische Zugeständnis zu noch mehr Terror führt, weil es die Kriegskassen Teherans füllt.

Europas Gerichte fordern unterdessen die Kennzeichnung jüdischer Waren aus Gebieten unter der Kontrolle Israels, die einst arabische Staaten verloren hatten, als sie damit gescheitert sind, das Land auszulöschen. Warum sollen aber in Judäa und Samaria keine Juden leben, wo doch in Galiläa und dem Negev jede Menge Araber wohnen? Es ist absurd: Während die Raketen fliegen, fühlt sich Europa bemüßigt, den Verbraucher vor Weinen aus den bösen „Siedlungen“ zu schützen.

Nein. In all diesen Fragen gibt es keine moralische Äquivalenz. Wer das glaubt, hat sich schon auf die dunkle Seite geschlagen.

