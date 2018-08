Frage: Herr Sarrazin, die SPD wollte Sie nach Ihren islamfeindlichen Büchern schon zweimal aus der Partei ausschließen. Sie gehören politisch zur AfD, heißt es bei den Genossen. Warum sind Sie Sozialdemokrat?

Sarrazin: Mit 28 Jahren bin ich in die SPD eingetreten, seit 45 Jahren in der Partei. Damals waren Willy Brandt Bundeskanzler und Helmut Schmidt Finanzminister. Ich wollte damals wie heute eine friedensbetonte Außenpolitik, eine vernünftige Finanzpolitik und einen starken Sozialstaat. Heute, mit 73 Jahren, halte ich das immer noch für notwendig. Ich habe meine Grundüberzeugung in den vergangenen Jahrzehnten nicht geändert.

Frage: Viele in der SPD sagen, Sie haben die SPD-Werte verraten und sollten die Partei besser verlassen…

Sarrazin: Wenn es meinen Kritikern nicht gefällt, sollen sie doch gehen. Ich habe dafür keine Veranlassung.

Frage: In Umfragen liegt die SPD unter 20 Prozent. Wie könnte sie aus der Krise kommen?

Sarrazin: Die SPD muss wieder auf die Bedürfnisse, Sorgen und Wünsche der Bürger eingehen. Hätte die Parteiführung im Jahr 2010 das beherzigt, was ich in meinem Buch „Deutschland schafft sich ab“ damals geschrieben habe, läge sie heute immer noch bei 30 Prozent. Die SPD hat leider wie auch andere Parteien bestimmte Themen ausgeklammert. Das führt dazu, dass sie von vielen heute nicht mehr als Arbeitnehmerpartei wahrgenommen wird.

Frage: Kritiker werfen Ihnen jetzt vor, Ihr neues Buch „Feindliche Übernahme“ mit der scharfen Islamkritik sei ein „Brandbeschleuniger für Gewalt“. Sie würden Provokation und Hass auf den Islam als Geschäftsmodell betreiben…

Sarrazin: Ich empfehle meinen Kritikern, das Buch erst einmal zu lesen. Kritik von Menschen, die es nicht gelesen haben, ist inhaltsloses Geschwätz.

Frage: Sie warnen unter anderem davor, dass bereits in zwei oder drei Generationen in Deutschland und in Europa die Muslime in der Mehrheit sein könnten. Fürchten Sie ernsthaft eine islamische Republik?

Sarrazin: Die Kultur einer Gesellschaft prägt auch ihren Rechtsrahmen. Wenn sich unsere kulturelle und ethnische Zusammensetzung ändert, wird auch das Grundgesetz diese Veränderung nicht stoppen können. Deutschland geht es im Augenblick sehr gut – trotz der islamischen Einwanderung.

Die Gefahren, vor denen ich vor acht Jahren gewarnt habe, sind eingetreten. Die Entwicklung ist sogar noch dramatischer. Die Bevölkerungsanteile der Muslime steigen wesentlich schneller als von mir erwartet. Die Tendenz zur Radikalisierung nimmt zu. Die Kriminalität unter muslimischen Migranten liegt weit über dem Durchschnitt.

Frage: „Bei unveränderter demografischer Dynamik und unveränderter Einwanderung ist der Islam in Deutschland und Europa langfristig auf dem Weg zur Mehrheitsreligion. Muslime werden in zwei bis drei Generationen die Bevölkerungsmehrheit stellen, wenn es keinen Kurswechsel in der Einwanderungs- und Integrationspolitik gibt“, so ihre Prognose. Das klingt nach Panikmache…

Sarrazin: Ist es aber nicht. Diese Tendenz wird durch meine Statistiken und deren Auswertung schlüssig belegt. Wir sollten die Einwanderung von Muslimen nach Deutschland und Europa grundsätzlich unterbinden. Wir müssen die Einwanderung nach Qualifikation und Bildungsleistung steuern.

Frage: Sie wollen eine Obergrenze für Muslime?

Sarrazin: Wenn wir das Asylrecht wirklich einhalten, wird es in Zukunft keine nennenswerte Einwanderung von Muslimen mehr geben. Unsere Asylstatistik zeigt, dass mehr als 90 Prozent der Asylanträge abgelehnt werden. Weltweit sollten Flüchtlinge generell in der Nähe ihrer Heimat aufgenommen und untergebracht werden. So war auch die Genfer Flüchtlingskonvention ursprünglich gedacht.

Es ist Aufgabe von Staaten und Gesellschaften, die Probleme dort zu lösen, wo sie sind. Es kann nicht die Aufgabe des Westens sein, den gewaltigen Geburtenüberschuss des Nahen Ostens und Afrikas aufzunehmen. Letztlich ist es unser Recht, zu bestimmen, wer bei uns einwandert und bei uns lebt. Es gibt kein Recht auf der Welt auf Einwanderung in ein fremdes Land.

Frage: Der Islam habe eine mental prägende Kraft, die „in vieler Hinsicht negativ“ sei, behaupten Sie. Ist das sachlich?

Sarrazin: Der Islam ist eine Religion, die sich in vielen ihrer Vorschriften nicht mit dem Jenseits befasst, sondern Verhaltensvorschriften für das Diesseits gibt. Der Islam ist insofern auch eine politische Ideologie. Es gibt kein einziges islamisches Land mit einer funktionierenden Demokratie und Religionsfreiheit. Wo Muslime die Mehrheit haben, gibt es weder Demokratie noch Freiheit. Wenn Sie den Koran lesen und analysieren, wird deutlich, dass die Basis dieser Religion der Hass auf die Ungläubigen ist. Ziel ist es, den Islam auf die ganze Welt auszudehnen. Der Hochmut der Muslime gegenüber allen Ungläubigen führt zu einer Abgewandtheit von Wissen und fehlender intellektueller Neugier. Das bewirkt die Rückständigkeit der islamischen Länder und Gesellschaften. Die Unterordnung und mindere Stellung der islamischen Frau ist die Kernaussage dieser Religion. Die Folgen sind frühe Heirat, schlechte Bildung und hohe Geburtenzahlen.

Frage: In Chemnitz sprechen rechte Gruppen und die AfD von „Messermigranten“. Da werden Zuwanderer pauschal kriminalisiert…

Sarrazin: Diesen Ausdruck würde ich niemals verwenden, weil er emotionalisiert. Gleichwohl gehe ich davon aus, dass 60 bis 80 Prozent aller Messerattacken seit dem Beginn der Masseneinwanderung im Jahr 2015 im Kern auf Angriffe von Migranten zurückgehen.

Frage: Wo sind Ihre Belege?

Sarrazin: Die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik zeigt, dass Zuwanderer altersbereinigt dreimal so häufig kriminell sind wie diejenigen, die schon hier leben.

Frage: Sie haben schon vor fast 30 Jahren für das Wort „Kopftuchmädchen“ scharfe Kritik geerntet. Distanzieren Sie sich von diesem Begriff?

Sarrazin: Nein, warum? Wenn das muslimische Kopftuch etwas ganz Normales, ja Positives ist, kann sich durch das Wort niemand diskriminiert fühlen. Wer sich über den Begriff empört, ist ein Heuchler.

Neues buch des Skandalautors Thilo Sarrazin (73) ist Volkswirt, Autor, ehemaliger Politiker und Mitglied der SPD. 2010 sorgte sein Buch „Deutschland schafft sich ab“ für Kontroversen. Das neue Buch „Feindliche Übernahme. Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht“ ist im Finanzbuch Verlag erschienen (495 Seiten, 21,99 Euro).

Frage: Mesut Özil hat der Fußballnationalmannschaft den Rücken gekehrt. Er wirft dem DFB Rassismus vor. Können Sie das nachvollziehen?

Sarrazin: Es widerspricht dem Sinn einer Nationalmannschaft, wenn jemand dort mitspielt, der sich der Nation nicht zugehörig fühlt. Özil hat durch seinen Auftritt mit dem türkischen Präsidenten Erdogan gezeigt, dass er sich als Türke und als Muslim sieht.

Er hätte besser nie für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Nach meiner Einstellung gehört niemand in das Team, der die Nationalhymne nicht mitsingt.