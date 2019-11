Thunberg-Törn und Sonntagsruhe

Betrifft: „Mit Katamaran zurück über den Atlantik – Weltklimakonferenz: Greta Thunberg findet Mitfahrgelegenheit bei australischen Youtubern“, Nachrichten, 14. November und andere Berichte über die Klimaaktivistin

Diese Aktion zeigt doch erneut, dass es Greta Thunberg und ihrem Vater nicht auf CO2-Vermeidung ankommt, sondern auf Publicity. Denn sie hätten mit Sicherheit ohne nennenswerte zusätzliche CO2-Belastung nicht verkaufte Sitzplätze in einem der zahlreichen, den Atlantik ohnehin überquerenden Flugzeuge nutzen können.

Auch die angebliche Klimaneutralität des Segeltörns nach New York und ihre Rede in der Uno empfand ich als Beleidigung meines Verstandes.

Dr. Alfred Jensen

Varel-Dangast

Betrifft: „Abschaffen“, Kommentar von Lars Laue zur Umfrage des Tankstellen-Interessenverbandes, für eine Abschaffung des Sonntagswaschverbotes für Autos an Tankstellen-Waschanlagen, Meinung, 15. November, sowie weitere Berichte

Die Wünsche der Menschen sind widersprüchlich: Auf deren einen Seite haben sie sonntags gern frei, auf der anderen Seite würden sie diese freie Zeit gern dazu nutzen, Dinge des Alltages zu erledigen: einkaufen, kurz mit dem Auto in die Waschanlage, vielleicht auch mal den einen oder anderen Behördengang machen.

Das Problem: Selbst sonntags frei haben zu wollen, aber gleichzeitig andere für sich arbeiten zu lassen – das funktioniert nicht. Wenn immer mehr Dienstleistungen auch am Sonntag angeboten werden, wird dieser ausgehöhlt. Wenn andere sonntags für mich arbeiten sollen, gibt es auch keinen Grund, dass nicht auch ich an diesem Tag meinen Beitrag zur gesellschaftlichen Arbeitsteilung leiste.

Den Sonntag aber gibt es dann nicht mehr. Und dann ist es wiederum egal, ob ich am Arbeitssonntag oder am Arbeitsmontag in die Waschanlage fahre. Glücklicherweise ist der Sonntag aber immer noch grundgesetzlich geschützt: als „Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung“. Als Tag, der den Alltag unterbricht und dem Menschen ermöglicht, sich auf das Wesentliche, das Leben an sich zu konzentrieren – ohne Konsum. Ist es der rasche Weg durch die Autowaschanlagen wirklich wert, diese zivilisatorische Errungenschaft infrage zu stellen?

Jonas Christopher Höpken

Oldenburg