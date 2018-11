Tijuana Mehr als 4300 Kilometer quer durch Honduras, Guatemala und Mexiko – und dann: Stillstand. Wie lange es dauern wird, bis sie überhaupt auf einer Liste landen, um ein Asylgesuch für die USA auszufüllen, das weiß fast keiner der Tausenden Migranten aus Mittelamerika, die nach und nach in der nordmexikanischen Grenzstadt Tijuana eintreffen. Und die Beweggründe für ihren Weg werden vielen nicht das Tor im Grenzzaun zur anderen Seite öffnen.

Karen Aguilera sitzt am Rand eines kleinen Spielplatzes in der Sportanlage Benito Juárez in Tijuana. Zwischen 2000 bis 2500 Migranten sind dort untergebracht. Die 34-Jährige ist allein mit zwei ihrer Kinder unterwegs, zwei weitere wohnen noch in Honduras. Ein fünftes trägt sie im Bauch. „Ich möchte eine bessere Zukunft für meine Kinder“, sagt sie. Was sie in den USA machen will? „Arbeiten“, sagt Aguilera und ihre Stimme strotzt vor Selbstverständlichkeit bei ihrer Antwort. Diese wird ihr bei einem möglichen Interview mit den US-Migrationsbehörden jedoch nicht weiter helfen.

Denn der Traum von einem besseren Leben gilt an der Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten so gut wie nichts. Schwangere Frauen und Frauen mit Kindern hätten noch die besten Aussichten auf Asyl, erklärt Rodolfo Cruz Piñeiro, Migrationsexperte des Colegio de la Frontera Norte. Komme es zu einem Interview mit den US-Migrationsbehörden, müssten die Frauen mit der Gewalt und den Risiken in ihren Heimatländern argumentieren. „Das ist die einzige Möglichkeit, wie sie Asyl bekommen können“, sagt Cruz Piñeiro.

In den nächsten Tagen werden weitere Tausende Neuankömmlinge erwartet. Die Herbergen in Tijuana sind voll – Behörden gingen davon aus, dass insgesamt rund 9600 Menschen mit mehreren sogenannten Migranten-Karawanen ankommen werden. Sie alle haben ein Ziel: die USA. Die Menschen fliehen vor der Gewalt und der Arbeitslosigkeit in ihren Heimatländern. Doch das stellt nach Ansicht des erst kürzlich aus dem Amt geschiedenen US-Justizministers Jeff Sessions keinen Asylgrund für die USA dar. „Das Asylstatut bietet keinen Ausgleich für alles Pech“, erklärte er im Juni.

Pro Tag werden am Grenzübergang Garita El Chaparral rund 60 Interviews zu Asylanträgen geführt, bei denen die Migranten beweisen müssen, dass ihr Gesuch berechtigt ist. Dafür müssen sie sich zuvor auf einer Liste an der Grenze eintragen, die gemeinsam von den mexikanischen und US-Behörden geführt wird – und davor wiederum auf einer Liste in den Herbergen. Wie viele Menschen auf den diversen Listen eingetragen sind, ist schwer zu sagen.

Einige Verantwortliche nutzten die Situation aus, berichten Migranten. Sie würden Bestechungsgelder annehmen, damit die Wartenden einige Plätze auf den Listen nach vorne rücken könnten. Die Migranten kratzen dann alles zusammen, was sie noch haben. Denn anders lässt sich der Stillstand an der Grenze zu den USA erstmal nicht beschleunigen.