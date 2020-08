Massenhafter Muscheltod im Wattenmeer

Tönning Der massenhafte Tod von Herzmuscheln im nordfriesischen Wattenmeer beschäftigt zurzeit Wissenschaftler und Naturschützer. „Die ersten Informationen zum Muschel-Sterben kamen letzte Woche – unter anderem aus Sankt Peter Ording, Süderoog und Pellworm“, wie Ulrike Schückel von der Nationalparkverwaltung in Tönning am Dienstag sagte. „Ein ähnliches Phänomen gab es 2019 in Dithmarschen“, erklärte die Meeresbiologin. Damals entdeckten Wissenschaftler einen mikroskopisch kleinen Saugwurm im Fuß der Herzmuschel. Derzeit würden in verschieden Gebieten Proben entnommen.