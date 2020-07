Toleranz: „Begriff Rasse aus Verfassung streichen“

Frage: Herr Prange, viele Menschen gehen in Deutschland auf die Straße und setzen ein klares Zeichen gegen Rassismus. Sie fordern, dass der Begriff „Rasse“ aus der Landesverfassung gestrichen wird. Warum?

Prange: Die Debatte führen wir schon seit einiger Zeit. Der Begriff „Rasse“ suggeriert, dass es menschliche Rassen gibt. Das ist natürlich nicht der Fall. Dann darf so ein Begriff auch nicht in der Verfassung stehen.

Frage: Aber die Diskussion unter dem Titel „Black lives matter“ wurde doch nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch US-Polizisten erst intensiv geführt. Oder sehen Sie das anders?

Prange: Ja, richtig. Aber schon in der vergangenen Legislaturperiode haben wir gemeinsam mit den Grünen gefordert, den Begriff „Rasse“ aus der Verfassung zu streichen. Wir wollten den Begriff durch „rassistisch“ ersetzen. Das dient auch der Klarstellung, dass Alltagsrassismus in diesem Land keinen Platz haben darf. Leider kam damals keine verfassungsändernde Mehrheit zustande.

Frage: In der Koalition mit der CDU haben Sie jetzt die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit. Wird es jetzt klappen?

Prange: Ich hoffe es sehr. Wir brauchen ein klares Bekenntnis, dass es keinen Rassismus geben darf; das könnte man über die Änderung der Landesverfassung klarstellen. Leider hat sich die CDU in der Debatte dem Thema noch nicht so geöffnet, wie wir uns das gewünscht hätten. Nach den Ferien wird es im Rechtsausschuss eine Anhörung geben, zu der Juristen, Wissenschaftler und Organisationen eingeladen werden. Übrigens hat auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes vorgeschlagen, den Begriff „Rasse“ im Grundgesetz zu streichen.

Frage: Bedauern Sie, dass das CDU-geführte Justizministerium den „Aktionsplan gegen Rassismus“ auf Eis gelegt hat?

Prange: Er ist nicht auf Eis gelegt. Wir haben mit der CDU bereits zusätzliche Mittel zur Bekämpfung von Extremismus bereitgestellt. Auch der Aktionsplan muss mit Haushaltsmitteln hinterlegt werden. Wir stecken mitten in den Beratungen und ich bin schon zuversichtlich, dass es in den nächsten Monaten gelingen wird, Mittel für diese wichtige Arbeit zu bekommen. Wir sind in der Pflicht, die Gesellschaft im Kampf gegen Rassismus einzubinden.