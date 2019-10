US-Militärjet nahe Trier abgestürzt

Trier Ein US-Kampfflugzeug ist am Dienstagnachmittag in Rheinland-Pfalz abgestürzt. Eine Sprecherin vom US-Flugplatz Spangdahlem in der Eifel bestätigte den Absturz einer „F16-Maschine“. Die Maschine sei von dem Stützpunkt gestartet und während eines Routine-Trainingsflugs abgestürzt. Der Pilot habe sich über den Schleudersitz gerettet und sei mit leichteren Verletzungen geborgen worden. Er kam in ein Krankenhaus. Laut Ortsbürgermeister von Zemmer ging der Jet über einem Waldstück zu Boden.