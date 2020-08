Waffenstillstand ausgerufen

Tripolis /Berlin Die international anerkannte Regierung Libyens hat einen sofortigen Waffenstillstand für das Bürgerkriegsland ausgerufen. Die Streitkräfte seien angewiesen, alle Kampfhandlungen in ganz Libyen einzustellen, teilte Regierungschef Fajis al-Sarradsch in Tripolis mit. Demnach sollen eine entmilitarisierte Zone in der umkämpften Stadt Sirte eingerichtet und ein Dialog angestoßen werden. Positive Signale kamen auch vom Parlament im Osten Libyens, das mit dem Widersacher der Regierung, dem General Chalifa Haftar, verbunden ist.

In Libyen herrscht seit dem vom Westen unterstützten Sturz des Langzeitmachthabers Muammar al-Gaddafi 2011 Bürgerkrieg. Deutschland hat im Libyenkonflikt eine Vermittlerrolle inne.