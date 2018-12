IS bekennt sich zu Anschlag

Tripolis Die Terrormiliz Islamischer Staat hat sich seinem Sprachrohr „Amak“ zufolge zu dem Anschlag auf das libysche Außenministerium in Tripolis bekannt. Drei Angreifer hätten das Gebäude am Dienstag bewaffnet mit Maschinengewehren und Sprengstoffgürteln gestürmt, teilte „Amak“ in einer online geteilten Nachricht in der Nacht zum Mittwoch mit. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Bei dem Angriff am Dienstag waren mindestens zwei Zivilisten getötet und 18 weitere verletzt worden. Der libyschen Nachrichtenagentur LNA zufolge sprengten sich zwei der Angreifer in die Luft. Ein dritter Mann sei bei einer Schießerei mit dem Sicherheitspersonal des Außenministeriums getötet worden.