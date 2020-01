Tripolis Besinnlich ging es in den Tagen rund um Weihnachten im libyschen Luftraum nicht zu – obwohl eigentlich nur noch wenige Flugzeuge den Flughafen von Tripolis planmäßig anfliegen. Am Rand der Startbahn stehen Flugzeuge, die seit Monaten nicht mehr bewegt wurden. Das Rollfeld selbst liegt größtenteils verwaist, Raketen haben die Dächer von Hangars durchschlagen, die Trümmer liegen noch herum. Aber frühmorgens zwischen 5 und 8 Uhr landeten in den vergangenen Tagen fünf Sonderflüge der Libyan Airlines in Libyen.

Der Konflikt am Südrand des Mittelmeers ist längst kein lokaler Bürgerkrieg mehr. Die einzelnen Konfliktparteien – darunter unzählige Milizen – werden schon länger von Ländern wie der Türkei, Italien, Frankreich oder den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt. Als der mächtige Feldmarschall Chalifa Haftar im April dieses Jahres seine Truppen aber in Richtung der Hauptstadt Tripolis und der dort ansässigen Einheitsregierung marschieren ließ, nahm der Konflikt eine dramatische Wendung. Wenige Tage bevor eine von den Vereinten Nationen organisierte Konferenz alle Konfliktpartner an einen Tisch bringen sollte, um endlich über eine politische Lösung zu sprechen, schuf der Armeechef aus dem Osten Libyens Fakten – mithilfe ausländischer Söldner. „Söldner aus dem Sudan, Tschad und Russland spielten bislang vor allem aufseiten Haftars eine Rolle“, sagt der Libyen-Experte Wolfram Lacher von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. „Mit der Entsendung syrischer Milizen als Teil der türkischen Unterstützung sind Söldner jetzt erstmals auch aufseiten der Gegner Haftars eine nennenswerte Kraft.“

Am Wochenende tauchten erstmals Videos in den sozialen Netzwerken auf. Eine Gruppe Kämpfer behauptet darin in syrischem Dialekt, ein Militärlager von Kämpfern des Generals Haftar eingenommen zu haben.

Dort, im syrischen Afrin, soll es inzwischen Anwerbebüros für Kämpfer geben, die nach Libyen gehen wollen. Kurdische Anwohner in der Stadt bestätigten der Nachrichtenagentur dpa die Existenz der Büros. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, dass sich bereits rund 300 von der Türkei unterstützte syrische Milizionäre in Libyen aufhalten sollen. Den Kämpfern würden zwischen 2000 und 2500 US-Dollar für einen drei- bis sechsmonatigen Einsatz in Nordafrika gezahlt. Je näher der libysche General Chalifa Haftar auf die Hauptstadt Tripolis vorrückt, umso eiliger hat es der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, die libysche Regierung zu unterstützen.

Die Europäische Union hat mit „großer Sorge“ auf die Entscheidung des türkischen Parlaments vom Donnerstag für einen militärischen Einsatz in Libyen reagiert. „Die EU bekräftigt ihre feste Überzeugung, dass es für die Krise in Libyen keine militärische Lösung gibt“, erklärte ihr außenpolitischer Sprecher Peter Stano. Eine Unterstützung der kämpfenden Konfliktparteien werde die Region nur weiter destabilisieren.