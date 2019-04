Tripolis Heftige Kämpfe haben Libyen in den vergangenen Tagen erneut ins Chaos gestürzt: Truppen eines polarisierenden Militärführers rücken auf die Hauptstadt vor und liefern sich Gefechte mit Milizen, die mit einer schwachen, von den UN unterstützten Regierung verbündet sind. Mindestens 49 Menschen wurden bereits getötet. Der Kampf um Tripolis könnte einen Bürgerkrieg auslösen ähnlich dem während des Aufstands 2011, bei dem der langjährige Machthaber Muammar al-Gaddafi gestürzt und getötet wurde.

Dieser Konflikt hinterließ ein Sammelsurium von örtlichen, Stammes- und islamistischen Milizen, die jeweils über ihr eigenes Gebiet herrschen, häufig mithilfe von Erpressung und roher Gewalt. Libyen ist seither Zufluchtsort für Extremisten und wichtiges Durchgangsland für Flüchtlinge.

Wie gelangte Libyen

an diesen Punkt ?

Inspiriert von den Aufständen des Arabischen Frühlings in der Region erhoben sich Libyer im Februar 2011 gegen Gaddafi, der mit einem harten Vorgehen seines Militärs reagierte. Als sich der Aufstand rasch zu einem Bürgerkrieg ausweitete, ließ Gaddafi vor der ostlibyschen Stadt Bengasi Panzer auffahren. Er drohte, die Demonstranten Straße für Straße niederzumetzeln.

Die Nato reagierte mit Luftangriffen auf Gaddafis Truppen und unterstützte schließlich ein loses Bündnis von Rebellenmilizen, um den Machthaber aus dem Amt zu jagen. Die Rebellen nahmen Gaddafi im Oktober 2011 in seiner Heimatstadt Sirte gefangen und töteten ihn.

Im folgenden Jahr wurden in Libyen freie Wahlen abgehalten, doch vermochte die Regierung nicht, die Kontrolle über die Unmenge verschiedener Milizen zu erlangen, und der Übergangsprozess zur Demokratie geriet ins Stocken. Im Sommer 2014 brachen in Tripolis Kämpfe aus. Die Folge waren getrennte Regierungen in der Hauptstadt, im Westen des Landes, und im Osten des Landes.

2015 unterstützten die UN die Bildung einer Übergangsregierung in Tripolis unter der Führung des Technokraten Fajis al-Sarradsch. Eine separate Regierung, im Osten ansässig und mit Haftar verbündet, erkennt deren Machtbefugnis nicht an.

Wer ist General

Chalifa Haftar ?

Haftar half Gaddafi, in einem Putsch gegen die Monarchie 1969 die Macht zu übernehmen. Er stieg im Militär auf und befehligte schließlich im arabisch-israelischen Krieg 1973 die libyschen Truppen. Nach der desaströsen Niederlage Libyens im Krieg gegen den Tschad in den 1980er Jahren war sein Ruf jedoch ruiniert. Haftar war unter den Tausenden Kriegsgefangenen.

Zum Ende des Krieges desertierte er und schloss sich der bewaffneten Opposition gegen Gaddafi an. Mehrere von ihm organisierte Putschversuche scheiterten. Letztlich siedelte er in den Großraum Washington über. Dort lebte er 20 Jahre lang im Exil, was zu Spekulationen führte, er arbeite mit dem US-Geheimdienst CIA zusammen. 2011 kehrte er nach Libyen zurück und befehligte während des Aufstands gegen Gaddafi Truppen. Im Chaos nach dem Tod des Machthabers wandte er sich von der Revolution ab und organisierte bald einen Feldzug gegen die militanten islamischen Gruppen, die sich im Osten Libyens festgesetzt hatten.

In den vergangenen Jahren kämpfte er dort eine Reihe von Schlachten. Schließlich nahm er weite Teile des Ostens und dessen wichtige Öleinrichtungen ein. In den vergangenen Monaten weitete er seinen Einfluss in aller Stille auf den Süden aus und zog örtliche Stämme auf seine Seite.

Seine Gegner stellt Haftar als islamische Extremisten dar, er selbst nahm sich Präsident Abdel Fattah al-Sisi aus dem Nachbarland Ägypten zum Vorbild. Der General wird von Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Russland und Frankreich unterstützt. Seine Anhänger sehen in ihm die größte Chance, das krisengeschüttelte Land zu stabilisieren und Extremisten zu bekämpfen.

Gegen wen kämpft Haftar ?

Haftar dürfte starker Widerstand mächtiger Milizen aus den westlichen Städten Sawija und Misrata entgegenschlagen. Die Gruppierungen in Tripolis stellen sich als Erben der Revolution von 2011 dar, doch werden sie von vielen dafür verantwortlich gemacht, den politischen Übergang durch Entführungen, unter anderem eines Übergangsministerpräsidenten, Erpressung und Gewalt zu Fall gebracht zu haben. Sie erhalten Unterstützung von der Türkei und Katar, beides Rivalen Ägyptens und der Emirate. Europäische Staaten unterstützen wiederum örtliche Milizen, um den Zustrom von Migranten zu begrenzen, Extremisten zu bekämpfen und Ölvorräte zu schützen.

Die UN-gestützte Regierung bemüht sich um Unterstützung durch die Milizen, während sie versucht, in der Hauptstadt Fuß zu fassen. Der UN-Sicherheitsrat hat Haftar aufgerufen, seinen Vormarsch zu stoppen, und an alle Seiten appelliert, die Lage zu deeskalieren.

