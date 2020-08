Maas vermittelt in Konflikt

Tripolis Sieben Monate nach dem Berliner Libyen-Gipfel besucht Bundesaußenminister Heiko Maas überraschend das Bürgerkriegsland, um zu einer Entschärfung des festgefahrenen Konflikts beizutragen. Nach seiner Landung mit einer Militärmaschine in der Hauptstadt Tripolis sprach er am Montag von einer „sehr gefährlichen Lage“ in dem nordafrikanischen Land. Maas will neben anderen den Ministerpräsidenten Fajis al-Sarradsch treffen.