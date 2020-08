Trockenheit In Deutschland: Kommunen fordern Ausbau von Wasserspeichern

Berlin Angesichts der anhaltenden Trockenheit und Hitze in vielen Teilen Deutschlands fordert der Deutsche Städte- und Gemeindebund von den Wasserversorgern eine neue Strategie. Vor allem sollten mehr Speicher gebaut und die bestehenden Speicher ausgebaut werden, um auch künftig einen Wassermangel zu vermeiden.

„Wir brauchen ein Umdenken hin zu einem aktiven Wassermanagement“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Berliner Redaktion. Mehrere aufeinanderfolgende Trockenjahre seien ein realistisches Szenario. „Jeder Versorger muss daher für sich prüfen, ob er in allen Teilen seines Versorgungssystems, von den verfügbaren Trinkwasserressourcen bis hin zur Netzhy­draulik, über die notwendigen Systemreserven verfügt“, erläuterte er. Je nach Beschaffenheit und regionaler Lage könnten eine Reaktivierung alter Wassergewinnungsanlagen, die Schaffung neuer Verbundstrukturen, der Ausbau von Wasserspeichern sowie im Einzelfall auch die Erkundung neuer Grundwasservorkommen helfen.

Der Wasserverbrauch ist in den vergangenen Wochen aufgrund der anhaltenden Trockenheit und Hitze in vielen Regionen Deutschlands stark angestiegen. In Lauenau (Kreis Schaumburg) brach vorübergehend die Wasserversorgung zusammen. Weil viele ihren Urlaub zu Hause verbringen und etwa für den Swimmingpool oder fürs Rasensprengen viel Wasser verbraucht haben, appellieren Versorger an die Bürger, verantwortungsvoll mit der Ressource Trinkwasser umzugehen.