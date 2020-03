Impfstoff: „Kein US-Angebot“

Tübingen Der Vertrieb eines möglichen Corona-Impfstoffs des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac ist nach Angaben der Firma noch völlig offen. Medienberichten zufolge versuchte US-Präsident Donald Trump, das Medikament exklusiv für sein Land zu sichern, und bietet der Firma dafür einen hohen Betrag. „Ein Angebot liegt uns nicht vor“, sagte aber ein CureVac-Sprecher am Montag. CureVac forscht derzeit an einem Impfstoff gegen das Coronavirus.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betrachtet die Auseinandersetzung mit den USA um die Tübinger Impfstoff-Firma CureVac für beendet. „Letzteres hat heute keine Rolle gespielt, zumal das Thema ja auch gelöst ist, wie wir am Wochenende ja sagen konnten“, sagte Merkel am Montag in Berlin.

Die Bundesregierung habe sich „da ja sehr frühzeitig darum gekümmert“, sagte die Kanzlerin.